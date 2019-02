No es el único mensaje emitido por la ex presidente, mientras juega con la indefinición pública de su candidatura. Algunos de sus interlocutores, en especial bonaerenses, no tienen muchas dudas: anotan que su "proyecto" y su peso electoral individual son invocados para cerrar trato e imponer condiciones. Todas las conversaciones de peso están a cargo de su círculo blindado, es decir, el propio Máximo Kirchner, Andrés Larroque y Eduardo "Wado" De Pedro, según el caso y el distrito. En este punto no hay diferencia de relato en medios peronistas, desde Buenos Aires a Chaco y desde Tucumán a Tierra del Fuego.