A las 20:18, D'Elía se entregaba en Comodoro Py. "Yo tengo tres bypass, un infarto en la base del corazón, el corazón al 70%, soy doblemente insulinodependiente, tomo 10 comprimidos por día y tengo que hacer dos horas de caminata. Me llevan a Ezeiza, es una condena a muerte. Macri me quiere ver muerto. La patota macrista de la Cámara Federal de Apelaciones apretó al Tribunal Oral Federal 6 y no tengo ni siquiera prisión domiciliaria", dijo a los medios cuando llegó a los tribunales del barrio de Retiro.