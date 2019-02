"De 8 imputaciones, Casación me quitó 7. También me anuló la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 8 años. Me dejaron una sola imputación. Me bajaron la pena de 4 a 3 años y 9 meses de prisión. Son chistosos que juegan a la política. Por eso fui en queja a la Corte Suprema, que va a terminar con esta mentira persecutoria", indicó en una entrevista que le realizó Chiche Gelblung en Crónica TV.