No son pocas las voces que se han alzado en diversos momentos de la investigación en curso para señalar que hay que ser muy cuidadosos para no transformar un tema tan sensible como la investigación de las probables causas del naufragio del ARA San Juan, en una disputa política o mediática. De la misma forma varios familiares han manifestado que resulta extraño que mientras que a ellos se les niega el acceso, el mismo se facilite a personas que no están investigando el hecho desde lo técnico sino desde lo político.