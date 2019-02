"La Argentina tiene asegurado el acceso a la atención médica para todos, independientemente del estatus de la persona, si están de turistas o son legales o ilegales", planteó el funcionario que encabeza el ex Ministerio de Salud. "Lo que no está definido (para los no residentes) es si tiene que ser arancelada o no esa atención en los hospitales públicos; eso es lo que está en discusión", agregó.