En el búnker de Kronenberger la mirada es diferente. Antes de que el ex intendente fuera ungido como precandidato, el radicalismo se reunió en una convención provincial y puso sobre la mesa las encuestas con los nombres del senador Juan Carlos Marino y el ex diputado Francisco Torraba. El tercero en cuestión fue el hombre que este domingo disputará la candidatura con el ex jugador de fútbol. Los tres tenían intención de voto pareja y un escenario favorable frente a Mac Allister, pero Kronenberger fue el que más potencial tenía en un hipotético enfrentamiento con Ziliotto. Hubo acuerdo entre los tres y la precandidatura del ex intendente avanzó sin reparos.