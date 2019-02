La incertidumbre del oficialismo obedece en buena medida a la imposibilidad de calcular la participación electoral por tratarse de primarias no obligatorias. El antecedente más cercano fue la consulta popular en La Rioja, que le permitirá al gobernador Sergio Casas presentarse a la re-reelección. "Teníamos números que daban a una porción mayor de los riojanos en contra de la reforma constitucional de la provincia, pero al no ser obligatoria la consulta no sabíamos cuántos irían a votar. Efectivamente, muchos no fueron", explican desde el PRO.