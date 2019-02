¿Cómo hará Macri para gobernar un segundo turno con un Parlamento hostil? ¿Podrá hacerlo apelando a la polarización? ¿Seguirá moviéndose con acuerdos informales no firmados ni fotografiados como vino haciendo hasta ahora? ¿Alcanzará este sistema de acuerdos para hacer lo que todavía no pudo o no quiso, o no si animó? ¿O tiene previsto a continuar con el ajuste por goteo, frágil, que nadie sale a defender en el debate público y despierta tan poco entusiasmo de parte de los inversores?