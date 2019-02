Lejos de profundizar el malestar entre el gobierno y los gremios, Vidal llamó al consenso: "No estamos acá para que el 6 de marzo comiencen las clases, sino para que cambie la educación en serio. Hay dos valores que no podemos perder: el respeto, no se puede discutir sobre educación pública sin respeto, y la responsabilidad: la responsabilidad de saber que los protagonistas del debate son los chicos".