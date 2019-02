Las reuniones del FMI con representantes de la oposición peronista no son breves: se vienen extendiendo por más de una hora y media, casi dos. Y seguirán. Juan Manuel Urtubey se ajustó a su perfil y habló de su visión de reformas institucionales y económicas. Axel Kicillof mostró un discurso duro y foto con rostro serio frente a sus sonrientes interlocutores, aunque no hizo ningún gesto de ruptura. Roberto Lavagna se encargó de aclarar que fue convocado y que no pidió la cita, agendada sin problemas para la semana próxima. Y Sergio Massa dejó trascender su explicación: esta vez no, porque ya estuvo con ellos en noviembre.