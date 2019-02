-A menudo subrayo la suerte que he tenido de ser embajador en este momento, porque creo que la relación entre nuestros países es más sólida que nunca. Es una relación positiva y madura que se ha consolidado en los últimos años, basada en valores e intereses compartidos. En el último tiempo, hemos recibido en la Argentina al presidente Trump, al vicepresidente Pence y a muchos miembros de su gabinete en un hecho sin precedentes. También nos visitó un grupo parlamentario con representantes republicanos y demócratas, en una clara muestra de que nuestro apoyo no encuentra diferencias en los partidos. En simultáneo hemos visto numerosos funcionarios argentinos viajando a mi país.

En todo este tiempo ha sido indudable el respaldo de los Estados Unidos a la Argentina, expresado en repetidas ocasiones por el propio Presidente y otros miembros de su administración. Todo nuestro esfuerzo en la Embajada está dedicado a seguir por este camino para continuar estrechando los lazos. Como dijo el presidente Trump, la Argentina es un socio estratégico de los Estados Unidos, un aliado clave. Vemos al país como un líder en la región y por esa razón trabajamos en conjunto no sólo en temas de la agenda bilateral, sino también en cuestiones de interés global.