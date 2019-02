La presentación del hecho como un "caso aislado" o ajeno a la ex presidente duró poco. La ex presidente dijo en plena campaña de 2017 que "odió" a López por todo aquello. Esa posición fue cambiando y lo registró rápidamente su círculo más próximo. Un ejemplo: las cosas no se agotaban, como se pretendía, en el lavado de dinero como negocio exclusivo de Lázaro Báez, sin indagar en su origen y en su destino final. En paralelo, aparecían en primera línea, cada vez más, Julio de Vido, Amado Boudou, hasta César Milani. No eran sólo López o Ricardo Jaime, olvidado en cierta soledad.

La vuelta de tuerca fue entonces fortalecer la línea de denuncia sobre todo lo que ocurría como parte de un plan mayor de persecución política al kirchnerismo. Y casi al mismo tiempo, igualar aquel sistema propio de corrupción con los casos que apuntaban al oficialismo.