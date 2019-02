¿Por qué? Porque para ese entonces ya había estallado el escándalo de los Panamá Papers y se habían detectado propiedades del ex secretario de Néstor Kirchner en Estados Unidos, pero no tenían bien claro cuál era el origen de esa plata y la vinculación posible con un presidente argentino. A los funcionarios argentinos les pareció bien: unos meses antes la Unidad de Información Financiera había logrado el desarchivo de una causa contra Muñoz, su esposa y el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta para investigarlos por lavado de dinero.