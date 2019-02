Allí tampoco hace ninguna mención a Etchebest. La única alusión que se hace a la ONCCA es que Cristina Kirchner lo había echado del puesto por no ser obsecuente. "Me despidieron porque yo no le servía, yo no era obsecuente. Yo sugería disolver la ONCCA. Yo no tenía un perfil político sino más bien técnico. Pensé que mantener un organismo lleno de gente no tenía sentido y superado el ciclo malo para el sector agropecuario era lo mejor para la gente disolverlo. La Dra. Fernández no estuvo de acuerdo con esto. Con ella no podía razonarse, con Néstor sí. Por eso yo no le servía, porque no era obsecuente. Con ella había que decirle sí a todo. Yo no fui educado para eso. Me despide finamente en febrero de 2011″, afirmó.