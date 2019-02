En este capítulo todavía no hay procesados, pero sí arrepentidos y la trama fue creciendo con el correr de las semanas de investigación. Las últimas detenciones alcanzaron al ex secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine; y al abogado de la viuda de Muñoz, Miguel Angel Plo. Hasta hoy, los arrepentidos en este capítulo son Elizabeth Ortiz Municoy y su ex marido, Sergio Todisco; el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo; Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y su primo, Carlos Gellert. Pochetti y Gellert permanecen detenidos por el momento.