"No nos permitían ver la luz del sol, pues no contábamos con ninguna ventanas y por eso no podíamos distinguir si era de noche o de día. No había un comedor, ni biblioteca, ningún lugar de esparcimiento. Simplemente éramos la celda y yo. (…)", detalló Prieto, quien aprovechó ese tiempo para armar la cajita que "representa la lucha y el compromiso por la libertad de Venezuela".