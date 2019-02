– Bueno, la tecnología tiene que estar acompañada de un respaldo físico, tiene que estar acompañada de las leyes, de las autoridades. La tecnología no puede hacer los controles, brinda más seguridad, pero no puede evitar que venga una persona y tire una máquina. Tiene que haber control físico. No es que nos relajamos y no controlamos más. La tecnología brinda más seguridad pero no puede hacer todos los controles. Sino que a todos los controles tienen que continuar aún en una elección tecnológica y, cuando corresponda, que haya peritos informáticos de los partidos políticos.