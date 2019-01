En el bolso, sin embargo, no había billetes. Solo guardaba artículos de limpieza e higiene personal y varios alimentos, elementos preciados en una cárcel. Pochetti se negó a entrevistarse con el abogado a quien no conocía. Tampoco quiso recibir lo que había en el bolso. Cuando el abogado supo que no iba a ser recibido, autorizó a que se repartiera el contenido del bolso entre otras reclusas.