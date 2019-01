– Es terrible ver las colas de la gente esperando un supermercado para ver si van a encontrar algo de comida. Estuve hace poco en Venezuela y me impactó entrar en una cadena de farmacias donde diez años atrás hasta alquilaban equipos médicos y tiene los anaqueles totalmente vacíos. No hay gasas, no hay reactivos para conservar la sangre donada, el día a día de la venezolanos es un infierno y es algo que está hecho a propósito, para quebrar el alma de de los venezolanos, para que estén todo el día pensando qué van a comer, qué van a hacer para comer, para implorarle al gobierno y tener que agradecerle la miseria que le dan mientras ellos se hacen millonarios. No saben cuándo vas a tener agua y luz. Aún en las casas más acomodadas tienen agua una hora al día. Si se daña algo del auto, no se van a conseguir repuestos. Y por supuesto que casi no hay transporte público. En Caracas ya nadie funciona.