"Cuarenta años me llevó reconstruir mi historia", contó y elevó su voz "en nombre de los que no tienen voz porque fueron aniquilados, en nombre de los sobrevivientes cuyos ojos vieron lo inimaginable, por ellos testimoniamos siempre que se nos convoca, abriendo nuestros corazones para no permitir el olvido, la negación y la banalización". Y terminó adhiriendo a las palabras del actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, director ejecutivo de la DAIA por muchos años, para quien "es un imperativo de los estados investigar, conmemorar y educar".