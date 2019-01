"Este requerimiento me lo efectuó de manera personal Ferdkin. Creo que esta fue la primera vez que me reuní con él. Antes de esta reunión no lo conocía. Me explicó que si quería que fuese todo bien con la obra de ampliación, teníamos que pagar. Habiendo chequeado informalmente si era real ese pedido de fondos -creo que fue a través de un funcionario de la Subsecretaría cuyo nombre no recuerdo, no fue una gestión que yo hice personalmente sino a través de un tercero- efectuamos el pago del equivalente en pesos a $50.000", afirmó. Incluso, añadió que Ferdkin quedó en pasar por su oficina, pero que después llamó para avisar que iría otra persona. El empresario dejó el dinero a su secretaria en un sobre cerrado.