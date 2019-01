El presidente de San Lorenzo busca desembarcar en la política y Lavagna hijo lo está tentando para sumarse a una empresa de antemano nada sencilla, como es vencer a Horacio Rodríguez Larreta en la Capital Federal.

Si no logra ese objetivo de máxima, el "team Lavagna" irá al menos por el de mínima: instalarse como la principal fuerza de oposición en el distrito, que le ha sido esquivo el peronismo. Para ello deberá desplazar de ese lugar al radical Martín Lousteau, a no ser que el ex embajador en Estados Unidos le haga el favor yéndose a pelear la presidencial.