-No se trata de quién se baja y quién se sube. Creo que antepongo un esquema de unidad, propuestas y diez pilares fundamentales. En ese escenario quiero ser parte de la solución argentina. Si no se puede consensuar, si se insiste con ir todos divididos, si se insiste con anteponer cuestiones personales o individualismos sobre el interés colectivo… la gente nos pide eso. Como seguramente a Cambiemos le pidieron 'únanse porque queremos terminar con el gobierno' y Macri les decía 'quédense tranquilos no vamos a devaluar', las cosas que él sentía que tenía que decir para ganar la elección. Yo evalúo los resultados, con indicadores clave: niveles de empleo, de pobreza, situación económica. Pero la gente no quiere que le comentés los problemas, quiere que le digas cómo se resuelven.