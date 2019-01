Por su lado, el canciller Jorge Faurie agregó: "Creo que todos los argentinos, todas las fuerzas políticas y dirigentes tienen clara conciencia de cuándo existe democracia en un país. Cuando la democracia se transforma en un mecanismo autoritario donde no hay elecciones, no son transparentes, no pueden participar todas las fuerzas políticas, los votantes solo pueden participar si tienen carnet patriótico, el colegio electoral manejado por Maduro es el que determina cuáles son las condiciones de votación, claramente no hay democracia".