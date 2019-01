-No me animaría a poner en boca de Cristina definiciones que no tuvo. Estamos trabajando con Rossi para que no nos pase lo que ocurrió en Brasil con Lula y Haddad, salir con un candidato 20 días antes. Que cuando ella tome la decisión tenga las opciones posibles. Ese caudal de votos que tiene es transferible a otro candidato pero no alcanza. Necesitamos amplitud y mirada de país que nos permita salir de este momento.