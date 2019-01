Fuentes del caso señalaron a Infobae que el juez Bonadio homologó el acuerdo al que los fiscales habían llegado con Gellert, quien confesó su participación en las maniobras. Sin embargo, el juez no firmó su excarcelación. Un escenario similar vive el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, que todavía no consiguió salir de prisión. Campillo fue el que habló de la convocatoria de Isidro Bounine, secretario de Cristina Kirchner, para que participara en el lavado de dinero en Estados Unidos.