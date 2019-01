La semana pasada, en una entrevista con Infobae, la diputada se había referido a su relación con Macri: "No es que no hablo con el presidente porque esté enojada, yo no hablo con los Diputados ni con Dios. No lo extraño a Macri, pero tampoco extraño a mis hijos". En ese sentido, Carrió dijo: "A Macri no sé si lo quisiera tanto si no estuviera Juliana (Awada)".