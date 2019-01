El diputado nacional también se refirió a la actitud de la gobernador Vidal, quien días pasado visitó Villa Gesell pero se negó a reunirse con el intendente."María Eugenia Vidal estuvo en semanas pasadas en Villa Gesell. Visitó a un amigo suyo, al presidente del Concejo Deliberante que es de su color político y pasó por una panadería. Pero no vino a verlo al intendente. Es una cosa increíble. Es el intendente el que sabe en cada lugar cuáles son las necesidades urgentes que hay que solucionar. Todo gobernador sabe que tiene que coordinar las acciones con los intendentes. Bueno, al parecer esto para Vidal no cuenta cuando el intendente no es de su partido", remarcó.