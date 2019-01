Para el jefe de la bancada Alternativa Federal, que se anotó como precandidato presidencial y, al mismo tiempo, impulsa la candidatura del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, en las elecciones es necesaria "la construcción de candidatos democráticos para el Congreso que no tengan visiones radicalizadas, de construcciones que no tengan que ver con reformas chavistas de la Constitución, esos disparates que pongan en riesgo a la Argentina".