Las hipótesis y descalificaciones de Cristina y otros referentes kirchneristas en torno a la muerte de Nisman

Desde calificarlo como "un suicidio" y sugerir un crimen pasional por una supuesta "relación íntima" con Diego Lagomarsino hasta un desafortunado comentario del ex juez Zaffaroni diciendo que "ahorcaria" al ex fiscal si no estuviese ya muerto, las declaraciones de personajes del entonces oficialismo no estuvieron exentas de insidia y crueldad