Macri insistió en ese encuentro en trazar una estrategia nacional "supeditada a lo que resulte más conveniente en el orden nacional". "No hemos tomado decisiones sobre si se desdoblan o no las elecciones", resaltó el gobernador de Jujuy horas después de la reunión en declaraciones radiales. Aunque agregó que no estaba de acuerdo "con que cada gobernador de Cambiemos tome decisiones por sí mismo sobre las fechas de las elecciones".