En el auto la diputada nacional habló con sus hijos para organizar la cena y el viaje a Punta del Este de los próximos días. Tiene una razón: en la casa de la chacra que está por dejar no tiene señal de celular. Por eso, insistió, casi no habla con nadie excepto que lo haga personalmente. "Si estoy en la cama y llama el Presidente por ahí no tengo ganas de ir hasta el living", susurró ya en la sala de reuniones mientras le acomodaban el pelo platinado con su propio cepillo y apenas le pasaban polvo por las mejillas para sacarle el brillo.