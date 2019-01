El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la excarcelación de Amado Boudou en diciembre del año pasado. Para solicitar este beneficio, la defensa del ex funcionario, integrada por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, había sostenido que no existe riesgo de que el ex funcionario perjudique el curso de la investigación. Garavano ya había pedido que los jueces "corrijan" su decisión.