"Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires buscamos la regularización. El no estar regularizado implica que no estás sujeto bajo las normas migratorias de nuestro país, y eso hace que la inmensa mayoría de personas que vienen a nuestro país a radicarse lo puedan hacer dentro de los parámetros legales. El que no lo esté, el que viene a hacer daño, a matar, a robar o no está regularizado, no puede estar en nuestro país y ese es el trabajo en conjunto que empezamos a hacer con la Dirección Nacional de Migraciones", sentenció Diego Santilli.