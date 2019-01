El jefe de la bancada del PJ federal en el Senado, Miguel Angel Pichetto, ya avisó que no aprobaran un desafuero hasta que no haya sentencia definitiva. "El propio presidente de la Corte dijo que la prisión preventiva no se puede utilizar como pena anticipada. (El pedido de desafuero para Cristina Kirchner) va a ser rechazado porque aquí la prisión preventiva se da en una etapa preliminar de la investigación y no hay ningún riesgo de fuga, ni la posibilidad de obstruir la investigación. La prueba está colectada, la Cámara ha dado lugar a la prueba del arrepentido que ha habido en la causa pero de ninguna manera hay riesgo de fuga", había dicho el senador en declaraciones radiales tras el fallo de la Cámara Federal.