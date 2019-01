Durante la entrevista, Barrientos volvió a reconocer que "aumentó mucho la necesidad" y la cantidad de personas que asisten a los comedores de su fundación. Y más allá de las dificultades económicas y sus diferencias puntuales con el proyecto de baja de la edad de imputabilidad, la referente social no dudó en reiterar su apoyo al gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo al contar una anécdota: "El otro día un jubilado en el banco me dijo 'a mí no me dieron el bono pero no me importa, lo voy a votar porque vamos a salir adelante'. Y eso da fuerzas".