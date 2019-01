"Le ofrecí a Omar Perotti ser mi compañero de fórmula y él me ofreció ser candidata a intendenta de Rosario; pero los problemas de la ciudad se arreglan desde la provincia con más seguridad y empleo", dijo la flamante precandidata por el PJ santafesino. La ex vicegobernadora de Jorge Obeid – estuvo en el cargo durante entre el 2003 y 2007- reveló que no cerró "ninguna candidatura con nadie" y anticipó que mantendrá reuniones con sectores que van desde la centroderecha a la centroizquierda para constituir la propuesta electoral.