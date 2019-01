"No me voy a escudar en los fueros, se lo he dicho a cada uno de los diputados de mi bloque". Así se refirió la diputada nacional por la UCR Aída Ayala, procesada en una causa por lavado de dinero, en relación al fallo de la Cámara Federal de Resistencia que esta semana ratificó un pedido de prisión preventiva que pesa sobre ella.