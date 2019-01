No hubo hasta ahora contactos entre los funcionarios designados por Bolsonaro y el gabinete argentino. En Defensa estará el general Fernando Azevedo e Silva, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército y comandante de la Brigada Paracaidista, y en Seguridad y Justicia el ex juez Sergio Moro, responsable de la operación anticorrupción Lava Jato en primera instancia, que llevó a prisión a Luiz Inácio Lula da Silva. Se supo que el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, intercambió unos mensajes con Moro luego de asumir. Pero no más que eso.