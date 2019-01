"Cristina tiene que tomar una decisión entre diciembre y febrero. Si llega perdiendo y sin poder ganar el ballotage, debería dar un paso al costado. Sería lo ideal". Un intendente kirchnerista del conurbano bonaerense – de una localidad en donde la ex presidenta rompe todas las barreras y tiene una importante adhesión electoral- puso en palabras una idea que atraviesa al kirchnerismo y al peronismo. Si la ex jefa de Estado no logra romper su techo electoral cuando falten pocas semanas para la definición de las listas y las alianzas, el contexto la pondrá en una encrucijada y el escenario político podría romperse ante la posibilidad de que decida no presentarse como candidata presidente.