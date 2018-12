"Adió querido amigo. Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón, pagarán por ello. No lo dudes. Que Dios te bendiga", escribió el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. El ex legislador Carlos Heller apuntó contra la Justicia en su mensaje de pésame. "Profundo dolor por la muerte del ex canciller Héctor Timerman, perseguido judicialmente de modo injusto por razones políticas", sostuvo.