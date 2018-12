El ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner, que está detenido desde abril de 2016 por otro caso de corrupción, señaló que no declarará como arrepentido. "Por último-cerró Jaime su indagatoria- como se ha hecho referencia, tanto en esta causa como en la anterior, a la posibilidad de acogerme a la Ley 27.304, quiero dejar claramente manifestado que no tengo absolutamente nada que arrepentirme de la gestión que lleve adelante entre los años 2003 y 2009 y que lamento profundamente que empresarios a los que yo consideraba personas honorables, personas de bien, responsables, y también de hombría, para evitar -posiblemente- dar con su persona dentro de una prisión, inventaran las infamias por las cuales hoy se me imputa. La vida muchas veces nos pone en el lugar de decidir y creo que estos señores, cobardemente, aceptaron la sortija que le ofrecían los fiscales, ya no sólo manchando el buen nombre y honor de las personas que involucraron, sino también las de ellos mismos, las de sus empresas y en el caso puntual de una empresa emblemática de la provincia de la cual yo soy oriundo, fundada hace más de cien años por don Benito Roggio, como única finalidad de no ser detenidos".