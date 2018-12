Los empleados ingresaron a trabajar el miércoles por la mañana pero, en primera instancia, no se dieron cuenta de la ruptura del vidrio. La tardanza se debió a que el impacto – aun los peritajes no determinaron si fue generado por una bala u otro objeto – quedó tapado por un afiche que estaba pegado en la puerta y que reclamada la liberación del ex líder de Quebracho Fernando Esteche.