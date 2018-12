"En el caso que nos ocupa, tal vez sea la licencia médica el ejemplo por antonomasia (aunque no excluyente): no sólo no podrá elegir entre enfermarse o no para privilegiar al servicio educativo sino que, en el primer supuesto, el docente debe considerarse en la obligación, por razones sanitarias y más cuando está al frente de una aula, de hacer uso de la licencia (excepción, posicionándose en hipótesis restrictivas, alguna indisposición pasajera no impediente y no contagiosa) so riesgo de contagiar a los niños/as y/o adolescentes a su cargo", señaló.