Sofía Amarillo contó que en 2014, cuando tenía 18 años, fue citada por Matías. "Me propuso pasarme a buscar por casa (…). A la media hora me avisan 'puerta'. Yo salgo y me encuentro con un tercer compañero que, entiendo, hacía de remis (…). Llegamos a una casa que no conocía… Yo esperaba a Gustavo en el auto. Miro por la ventana y veo mucha gente que yo conocía. Gustavo se sube al auto, al asiento de adelante, donde estaba yo. (…) El compañero que manejaba acelera… Estaba en un auto con gente mucho mayor, no sabía a donde iba (…) Recuerdo que tomaron merca y ver dos armas, hicieron que las vea, justo antes de llegar a un telo en la costa de Vicente López. Me dicen 'bajate' (…) No sabía dónde estaba. Sentí miedo y bajé… Mi próximo recuerdo es estar en una habitación y él saliendo de la ducha. Se acercó a mí, no sé si desnudo o en toalla. Y no recuerdo más. Creo que discutimos y que llamó por teléfono al conductor del auto porque yo 'no servía para cuidarlo'".