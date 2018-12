–¿No es demasiado para un chico de 8 años?

–Sí. Lo que pasa es que la maestra no sabía nada de la docencia, no había terminado la secundaria y menos había cursado educación artística sino que había comprado un título falsificado. Me llamó la atención porque había no gato, sino tigre encerrado. Se presentó una chica que da clases, Noemí Mansilla, y me dijo: 'Profesor, le están falsificando los títulos'. El negocio comenzaba en el cyber, que cobraba la falsificación, luego la delegada del sindicato docente de Pichanal cobraba de entrada 2500 pesos por la falsificación y después pedía los tres primeros sueldos por la entrega del cargo docente. Pongamos el sueldo mínimo podía ser de ocho mil pesos, por tres turnos, 24 mil pesos, y eso por tres meses. Podían sacar hasta alrededor de 60 mil pesos por la operativa". El profesor Rodríguez hizo entonces la denuncia penal en la justicia.