— Es que quizá pude ser lo que soy porque no tuve la posibilidad de tener la vida afectiva que cualquier otra mujer, a lo mejor tiene, o aspira a tener. No tengo dudas que el trabajo te tapa o te cubre determinadas carencias que de otras formas no se pueden sobrellevar. Puedo ser una mujer exitosa profesionalmente. No lo desconozco y lo agradezco. Pero uno busca otros objetivos en la vida, interiormente, como mujer. Puedo tener éxito político, pero también muchas carencias emocionales por todo lo que estos hechos me han dejado como secuela. Tal vez trabajo tanto para no pensar en lo que me pasó.