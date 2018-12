En los últimos días de diciembre no hay lugar para el kirchnerismo dentro de la alternativa que construyen los gobernadores. La unidad no es una posibilidad en el corto plazo. El 22 de junio vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO. Hasta ese momento habrá múltiples especulaciones sobre un acuerdo entre las partes. Un porcentaje importante de los dirigentes de Alternativa Federal estarían dispuestos a firmar la unidad, pero solo si Cristina Kirchner da un paso al costado y resigna la conducción de todo el espacio. Parece una utopía. Pero también resultaba extraño que la ex presidenta compitiera el año pasado. No solo lo terminó haciendo, sino que pateó el tablero electoral y formó Unidad Ciudadana aplastando el sello del PJ. No hay que descartar jugadas en el ajedrez del peronismo.