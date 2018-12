"No conozco el contenido de la sentencia pero me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo respecto de la ex presidenta de fuga? ¿A dónde va a ir la ex presidenta? ¿Al África meridional? ¿Cuál es la posibilidad hoy, fuera del poder, con pruebas ya recolectadas en la etapa de instrucción, para que pueda entorpecer la investigación? La ex presidenta es senadora, tiene su domicilio, ha comparecido las veces que fue requerida, me parece un exceso, un disparate", aseguró el jefe del bloque del PJ en el Senado en el programa "Plato fuerte", de María Laura Santillán, en Radio Nacional.