"La insinuación es parte de un juego de la sensualidad que es normal. Es obvio que uno quiere salir a la calle y que no le anden chiflando. Me pasó el otro día, ojalá hubiese tenido el SMS para denunciar la situación de acoso. Me silbaron, iba caminando a las 11.30 de la noche; tenía tacos, medias finas y un vestido por arriba de las rodillas, no estaba extravagante. Y una se siente como si fuera una cosa. Obviamente es una sensación muy fea, no estaba vestida para llamar la atención, pero creo que hay lugares y lugares y vestimentas y vestimentas", contó la empresaria oriunda de San Pablo, Brasil.